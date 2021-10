Covid. Oms, andrà avanti per tutto il 2022. I paesi più poveri non ricevono i vaccini

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress – La pandemia di Covid “andrà avanti un anno più del necessario” perché i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno: è questo l’avvertimento lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Secondo Bruce Aylward, funzionario senior dell’Oms, ciò significa che la crisi di Covid potrebbe “trascinarsi facilmente per tutto il 2022”. Meno del 5% della popolazione africana è stata vaccinata, rispetto al 40% nella maggior parte degli altri continenti. Il dottor Aylward ha fatto appello affinché le aziende farmaceutiche possano dare la priorità ai paesi a reddito più basso.

I paesi ricchi hanno bisogno di “fare un bilancio” di dove si trovano con i loro impegni di donazione presi in occasione di vertici come il G7 di questa estate. “Posso dirvi che non siamo sulla buona strada. Dobbiamo davvero accelerare o sapete una cosa? Questa pandemia andrà avanti per un anno in più del necessario”.