Covid. Oms, l’Italia seconda in Europa per numero di contagi e decessi, con un aumento del 24%

AgenPress – L’Italia ha registrato la settimana scorsa il secondo livello più alto in Europa di contagi da coronavirus e decessi provocati dalla malattia: è quanto emerge dall’aggiornamento epidemiologico settimanale sul Covid pubblicato nella tarda serata di ieri dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Nella settimana dal 17 al 23 gennaio, si legge nel rapporto, in Italia sono stati rilevati 1.231.741 nuovi contagi, un livello invariato rispetto alla settimana precedente. Allo stesso tempo, i morti sono stati 2.440, con un aumento del 24%. In Europa solo la Francia ha segnato durante la settimana un numero di infezioni maggiore (2.443.821, +21%), mentre per quanto riguarda i decessi al primo posto si è piazzata la Russia (4.792, -7%).

A livello mondiale l’Italia è al terzo posto per numero di nuovi contagi dopo Stati Uniti (4.215.852, -24%) e Francia, ed al quarto per numero di nuovi decessi dopo Usa (10.795, -17%), Russia e India (3.343, +47%).

Nel complesso, la settimana scorsa l’Europa ha registrato 10.040.147 nuove infezioni (+13%) e 21.259 nuovi decessi (-5%) contro i 7.356.674 contagi (-10%) e 19.357 morti (+7%) degli Stati Uniti.