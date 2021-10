Covid. Oms, su origine virus esaminare tutte le ipotesi, da animale o laboratorio

- Advertisement -



AgenPress – “Tutte le ipotesi” sulle origini della pandemia “devono continuare a essere esaminate, dall’ipotesi della trasmissione da animale a quella della fuoriuscita dal laboratorio, la quale non è ancora stata categoricamente esclusa”.

Lo spiega in un’intervista pubblicata sul ‘Corriere della Sera’, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Per il direttore generale dell’Oms: “I Paesi ricchi non hanno fatto abbastanza per vaccinare il mondo equamente. Ci sono stati alcuni sviluppi positivi ma chiaramente devono fare di più”.

L’Oms ha chiesto di mettere in attesa almeno fino alla fine dell’anno i programmi di richiamo, cioè la terza dose. “Invece di vaccinare coloro che sono già vaccinati dobbiamo vaccinare coloro che corrono il rischio più alto” dice e sottolinea, inoltre, che “i Paesi del G20 possono sostenere l’obiettivo di derogare ai brevetti”.

Sullo stato della pandemia “una cosa di cui siamo sicuri è che questo virus starà con noi per il futuro prevedibile e manterrà il potenziale per continuare a evolvere”.