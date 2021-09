Covid. Popoli (Aifa), terza dose per i fragili, per tutta la popolazione presto parlarne

- Advertisement -

AgenPress – “L’opportunità di offrire la terza dose alla popolazione nel suo complesso tiene occupati gli enti che si occupano di medicinali in diversi Paesi, compresa l’Italia. La Fda ha stabilito che al momento non ci sono elementi sufficienti per una strategia di questo tipo, in assenza di fattori di rischio legati alla salute che predispongono a sviluppare forme gravi di infezione da Covid. Noi ci manteniamo sulla stessa linea. La riduzione del tasso di anticorpi non significa necessariamente aver perso le difese, perché la protezione si basa anche su altri meccanismi, a partire da quello cellulare”.

Lo dice è Patrizia Popoli, coordinatrice della commissione tecnico scientifica dell’Aifa, in un’intervista al Corriere della Sera. “La Cts di Aifa ha ribadito che la priorità ora è il completamento del ciclo delle due dosi per tutti i cittadini”.

Aifa ha deciso che dopo gli immunodepressi toccherà ai grandi anziani di età superiore agli 80 anni: “Sì, dovrebbe essere questa la seconda fase. Si presume che nei soggetti molto anziani le difese vadano scemando e quindi sia opportuno fare un richiamo, tenendo conto che in queste persone il rischio di sviluppare una forma grave di Covid 19 è molto alto”.