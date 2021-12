Covid, Pregliasco: “E’ necessario coprire al meglio la popolazione, anche i più giovani”

- Advertisement -

AgenPress. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Futuro Lavoro” condotta da Tommaso Franchi e Pina Giordano su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

“E’ necessario coprire al meglio la popolazione, anche i più giovani –ha affermato Pregliasco-. E’ vero che la sintomatologia per i giovani è nella maggior parte dei casi banale, ma la variante Delta anche in questa fascia d’età comincia a creare un po’ di guai e in questa fase i giovani sono anche diffusori della malattia.

- Advertisement -

Una copertura vaccinale più ampia possibile potrà farci convivere sempre meglio con il virus e farci tornare più velocemente alla normalità. In questa fase è importante che si vaccinino tutti, poi ritengo che dovremo mantenere una vaccinazione periodica di richiamo per i soggetti più fragili e a rischio come per l’influenza”.