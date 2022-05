Covid, Pregliasco: “Se prendiamo sottogamba il virus, a ottobre la pandemia rischia di riesplodere”

- Advertisement -

AgenPress. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Rotocalco 264” condotta da Roberta Feliziani su Cusano Italia Tv (ch. 264 dtt).

“La penso come Fauci, che se si prende sottogamba questo virus, a ottobre rischiamo che la pandemia riesploda -ha affermato Pregliasco-.

Bisogna stare attenti alle nuove varianti. Lo vediamo già in Portogallo dove le varianti 4-5 che sono più diffusive stanno diventando prevalenti. Ovviamente la pandemia non va in modo sincrono. La variante originale di Wuhan aveva un R con zero di 2,5; la Delta aveva circa R con 7, ora con Omicron siamo arrivati ad R con 15-17”.

400mila casi di reinfezioni. “L’instabilità del virus e la capacità di diffondersi così illimitata sta evidenziando ciò che è meglio per lui: varianti contagiosissime e meno pesanti negli effetti sugli ospiti, ma non dobbiamo dire che si sta raffreddorizzando, diciamo che si è un po’ rabbonito nelle nazioni come l’Italia che si sono vaccinati.

Ricordiamoci però che i casi sono molti di più rispetto a quelli del bollettino perché ci sono meno controlli, meno tamponi”.