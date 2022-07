Covid, primi segnali stabili di discesa

- Advertisement -

AgenPress. Secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe sulla pandemia, dopo più di un mese di aumento inverte la curva dei nuovi casi Covid.

Si riscontra una media di 90mila casi giornalieri, con un calo del 13%. I decessi sono stati 823 a fronte di 692 della settimana prima (+18,9%). Continua la crescita di ricoveri e terapie intensive, +13% e +10%, mentre 1,4 milioni di persone sono in isolamento domiciliare.

“Si impennano” le somministrazioni della quarta dose di vaccino: +190% in 7 giorni, ma si è “ancora lontani dal target di 100mila al giorno”.

Mentre i casi diminuiscono, continua a crescere il peso dell’ondata estiva sugli ospedali. Nella settimana dal 13 al 19 luglio ci sono stati 10.975 ricoverati con sintomi nei reparti di area medica, rispetto a 9.724 della settimana precedente, ovvero +1.251, pari al +12,9%. Mentre in terapia intensiva sono finiti 413 pazienti rispetto a 375 dei sette giorni precedenti, ovvero +10,1%.

Anche l’Agenas, fornisce dati sull’andamento della pandemia, rilevando che è stabile al 4% la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid ma cresce in in Calabria, dove arriva all’11%, in Abruzzo (al 6%) e nella Provincia Autonoma di Bolzano (3%).

In Lombardia, spiega il vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, “la situazione dei contagi è relativamente stabile anche se abbiamo avuto sicuramente un aumento nelle ultime settimane. Siamo relativamente stabili anche nelle terapie intensive e nell’area medica”.

“Continuo a raccomandare la quarta dose per chi può farla e mantenere anche le protezioni individuali”, aggiunge Moratti sottolineando che “come vaccinazioni siamo come sempre la Regione più virtuosa”.

Anche per quanto riguarda le quarte dosi “siamo la prima Regione per somministrazioni anche se sono ancora basse – rileva sempre Moratti – ma per fortuna molto elevate nelle nostre Rsa dove abbiamo messo in sicurezza con il 96% delle vaccinazioni tutti gli anziani più fragili”.