Covid: quadro epidemiologico più incoraggiante

AgenPress. In vista del monitoraggio sull’andamento della pandemia della prossima settimana si discute anche dell’ipotesi di una zona bianca ‘rafforzata’ con coprifuoco alle 24 e con altre restrizioni per evitare una retrocessione nel caso in cui l’incidenza dei contagi Covid risalisse.

Il presidente della regione Molise, Donato Toma, spiega che “sono per ora solo ipotesi di lavoro, mi confronterò con Christian Solinas (Sardegna) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia)”. Sono le Regioni che dalla prossima settimana dovrebbero passare nella fascia con minori restrizioni.

Intanto la campagna vaccinale va avanti e la regione Lombardia “sta andando molto bene, siamo costretti dalle forniture che fino a fine maggio sono limitate e abbiamo dovuto limitare la nostra capacità di inoculare, ma dalla fine di questa settimana la quantità di vaccini in arrivo dovrebbe aumentare e anche la nostra capacità di vaccinare”, afferma il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che aggiunge per quanto riguarda le vaccinazioni in vacanza: “noi siamo pronti. Il generale Figliuolo è titubante a questa richiesta. Se dovesse dire di sì, noi siamo pronti” e “e per una questione organizzativa non lo dovesse ritenere fattibile ci adegueremo”.

Per il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, “il vaccino ai turisti si può fare, parliamoci chiaro. Ovviamente bisogna compensare le dosi di vaccino, ci vogliono, quindi, accordi tra le Regioni anche in base ai flussi turistici. Noi siamo in grado di farlo, però non può essere una iniziativa della singola Regione, va decisa insieme. Se verrà presa a livello nazionale siamo in grado di farlo”.

Partiranno domani nel Lazio le prenotazioni per i vaccini ai maturandi. Gli open day nella Regione sono previsti l’1, il 2 e il 3 giugno, con lo scopo di immunizzare, almeno in parte, i ragazzi che dovranno sostenere l’esame di Stato. Quest’anno iniziera’ il 16 giugno e, a causa della pandemia, gli studenti si dovranno misurare con un’unica prova orale che si svolgera’ in presenza.

Intanto è stato dissequestrato il lotto di vaccini Astrazeneca (ABV 2856), sequestrato nel marzo scorso dopo la morte di un sottufficiale della Marina.

L’Ema, l’Agenzia europea dei medicinali, terrà una conferenza stampa venerdì in cui riferirà le sue conclusioni sull’autorizzazione del vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNtech) ai 12-15enni.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, “oggi possiamo affrontare il Covid “con maggiore fiducia soprattutto grazie alla presenza dei vaccini e grazie a un quadro epidemiologico che e’ piu’ incoraggiante rispetto alle settimane precedenti”.