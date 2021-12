Covid. Sileri, aumento contagi tra i bambini e gli adolescenti. Bisogna vaccinarli. Attenzione a variante Omicron

- Advertisement -

AgenPress – “Attenzione alla variante Omicron, quindi rispettiamo quelle regole base come la mascherina. Bene hanno fatto i Comuni a reintrodurre l’obbligo nelle zone più affollate. Abbiamo registrato un aumento esponenziale di casi di contagi tra i bambi e gli adolescenti: i nostri figli dovrebbero essere vaccinati in primis solo per la loro sicurezza. Poi senza ombra di dubbio c’è anche l’effetto di protezione per la comunità”.

Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che invita a non abbassare la guardia.

L’aumento dei contagi delle ultime settimane ha riportato alcune regioni indietro nel tempo. Il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige si trovano in fascia in gialla. Il cambio di ‘colore’ per quest’ultima coincide anche con un’aggravamento del bilancio delle vittime della pandemia: altre sei persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da Sar-Cov-2. Per trovare più di cinque decessi in una sola giornata bisogna risalire al 29 marzo scorso quando furono otto. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i morti per Covid-19 sono ora 1.255. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno anche accertato 221 nuovi casi positivi. Se non ci sarà una netta inversione della curva epidemiologica entro Natale rischiano di passare in zona gialla: Veneto, Calabria, Liguria, Marche e Lazio.