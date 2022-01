Covid. Speranza, i non vaccinati sono il 10% over 12 ed occupano due terzi intensive e 50% in area medica

- Advertisement -

AgenPress – “L’ultimo decreto è per far fare un passo avanti importante al nostro paese: oggi siamo all’89,40% di over12 con prima dose, quindi sono non vaccinati poco più del 10% over12 che occupa i due terzi di posti in intensiva e 50% in area medica, quindi vogliamo ridurre i non vaccinati per ridurre la pressione sugli ospedali”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa sulle nuove misure anti-pandemia.

“Obiettivo essenziale del governo è provare a ridurre ancora l’area dei non vaccinati , una minoranza, per ridurre la pressione sui nostri ospedali”. Rispondendo ad una domanda sui tamponi per i viaggi all’estero ha spiegato che “in questo momento l’ordinanza è vigente e lo sarà sicuramente fino al 31 gennaio e poi sulla base del quadro epidemiologico il governo farà le sue valutazioni. Vorrei però far notare che a seguito della scelta del governo italiano, che in quel momento fu un po’ discussa, poi circa 10 altri paesi hanno seguito la stessa misura da noi proposta”.