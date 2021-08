Covid. Stati Uniti, da settembre terza dose del vaccino

- Advertisement -

AgenPress. Le autorità sanitarie degli Stati Uniti annunciano che dal prossimo mese cominceranno a distribuire le terze dosi del vaccino anti-Covid.

“I dati disponibili – dichiarano – mostrano che la protezione contro l’infezione da Covid diminuisce con il tempo, e in coincidenza con la variante delta, iniziamo a vedere una protezione ridotta contro la malattia in forma moderata e lieve. Abbiamo concluso che un richiamo sia necessario per massimizzare la protezione da vaccino e prolungare la sua durata“.