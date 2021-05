Covid. Strasburgo, lockdown non è paragonabile ai domiciliari

AgenPress – “Le misure di confinamento adottate dalle autorità per lottare contro la pandemia Covid-19 non possono essere equiparate agli arresti domiciliari”.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani (Cedu) nella sentenza sul ricorso presentato da un eurodeputato rumeno, Cristian-Vasile Terhes, del Partito Social Democratico contro il suo Paese.

I giudici evidenziano che le restrizioni si applicavano a tutti e che le autorità non avevano adottato alcuna misura individuale contro Terhes. La Cedu osserva che l’uomo era libero di uscire di casa per vari motivi a qualsiasi ora fosse necessario e che non è stato soggetto a sorveglianza da parte delle autorità.

Il politico aveva sostenuto che l’interdizione a uscire di casa, se non per una serie di motivi limitati che dovevano essere provati con un’attestazione, ha violato il suo diritto a non essere privato della libertà, sancito dall’articolo 5 della Convenzione europea dei diritti umani. Nel dichiarare il ricorso “inammissibile”, la Cedu afferma che le restrizioni non hanno raggiunto un’intensità tale da poter essere equiparate agli arresti domiciliari.