Covid. Super green pass dal 6 dicembre. In zona bianca il tampone vale solo al lavoro

AgenPress – Dal 6 dicembre, il tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali o per gli spostamenti a lunga percorrenza, per il resto varrà il Super Green pass anche in zona bianca, quindi per i non vaccinati o guariti dal Covid sarà interdetto l’accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l’accesso con il Green pass, dai ristoranti al chiuso fino alle palestre. E’ quanto emerge al termine della cabina di regia del governo sul Covid.

Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell’accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. L’obiettivo – spiegano fonti governative – è tenere aperte il più possibile le attività.

“Pieno sostegno alle proposte del presidente Draghi, tutte improntate a una linea di rigore e prudenza, indispensabile per affrontare le prossime settimane e per arrivare al meglio alle festività natalizie”, commenta Dario Franceschini, ministro della Cultura e rappresentante del Pd in cabina di regia, all’uscita da Palazzo Chigi.