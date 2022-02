Covid, Tardino (Lega), bene fine stato emergenza, vittoria Lega

- Advertisement -

AgenPress. “L’annuncio della fine dello stato di emergenza è un’ottima notizia, bene che il Governo abbia ascoltato le richieste di Matteo Salvini e della Lega.

In Italia e in Europa, da parte nostra massimo impegno per consentire un ritorno alla normalità, alla libertà, alla vita per tutti, mettendo da parte strumenti ormai superati che incidono sulla sfera dei diritti dei cittadini e sull’economia dei Paesi.

La Lega è al Governo per suggerire e sostenere misure di buonsenso e concrete nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. Spiace per le forze politiche che tuttora tifano per strumenti ormai superati come chiusure, lockdown e restrizioni. Dopo due anni di sacrifici, questa è la direzione giusta: avanti così, per ripartire in libertà”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, coordinatrice ID in commissione Libe.