Covid. Usa, superati i 100mila casi al giorno: più di un anno fa. In aumento i ricoveri

AgenPress – Superati i 100mila contagi al giorno ed è un numero superiore a quello che si registrava lo scorso agosto, quando ancora non c’erano a disposizione i vaccini. E’ allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, + 40% dalla scorsa settimana, in ospedali dove il personale è ormai allo stremo a 20 mesi dall’inizio della pandemia.

“Sia per i ricoveri che per i decessi, si tratta in stragrande maggioranza di persone non vaccinate”, ha dichiarato la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky.

Anche la media dei ricoveri è aumentata in una settimana di oltre il 40% rispetto alla settimana precedente.

Colpiti in particolare gli Stati con meno vaccinati: trema la Florida, dove i dati federali mostrano un’ondata di contagi e il numero di ricoveri per il Covid ad un livello record. Secondo il dipartimento della Salute, le ospedalizzazioni sono state 11.515 e in un solo mese, ha spiegato la Florida Hospital Association, si è passati da 2.000 a 10.000 ricoveri. L’aumento dei contagi a causa della variante Delta sta colpendo più i giovani rispetto alle precedenti ondate.

Nel Mississippi, lo Stato con il più basso tasso di vaccinazione contro il Covid degli Stati Uniti (meno del 35% della popolazione è completamente immunizzata), stanno per finire i posti letto in terapia intensiva per le persone gravemente malate. La situazione è complessa anche nel vicino Arkansas (dove il 42% della popolazione è completamente vaccinata): in tutto lo Stato sono rimasti 25 posti letto in terapia intensiva.

Circa la metà dei casi e dei ricoveri è avvenuto in sette stati del Sud – Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama e Mississippi, anche se questi rappresentano meno di un quarto della popolazione degli Usa.

In questi stati vi è un tasso di vaccinazione più basso del resto del Paese, dove al momento metà della popolazione risulta pienamente vaccinata. In particolare, in Mississippi vi sono stati giovedì 3164 nuovi casi, con solo otto posti rimasti disponibili nei reparti di terapia intensiva di tutto lo Stato.