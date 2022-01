Covid: verso semplificazioni e superamento sistema colori

- Advertisement -

AgenPress. “Ormai ci sono tutte le condizioni, per chi è vaccinato, di avere norme più semplici per non far impazzire le famiglie. Purtroppo nella successione di eventi qualche confusione c’è stata. Ho chiesto al governo di semplificare la vita delle persone e credo che nelle prossime ore questo accadrà”, dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Si va verso l’estensione del Green pass per chi ha ricevuto il booster e verso il superamento del sistema dei colori delle regioni e la semplificazione delle regole per le scuole.

“E’ il momento di semplificare le regole” nella gestione di Covid ribadisce Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: “Esiste il tema di superare il sistema a colori, richiesta che arriva dalle Regioni. Credo che andremo verso questa direzione”.

I cittadini “anelano a un percorso di normalizzazione”, rileva il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che ribadisce l’abolizione dei colori per “non gravare con la burocrazia e tutelare maggiormente la salute”.

“Il vaccinato che si trova in zona arancione può fare esattamente le stesse cose che faceva quando era in zona bianca”, rileva il presidente della Conferenza delle Regioni. Invece gli eccessi di regole “creano confusione, ma non hanno alcun risultato pratico”.

“Andiamo ad isolare i sintomatici positivi e tracciamo solo loro – propone Fedriga -. Dopodiché, se uno è contagiato ma asintomatico, deve comunque stare in auto-sorveglianza”. E fa l’esempio dell’Emilia-Romagna, che ha previsto l’autotest per chi ha tre dosi: “è esattamente il concetto dell’ autosorveglianza”. “Non possiamo pensare di continuare a fare milioni di tamponi al giorno”, e tracciare chi non ha sintomi “è impossibile”, “col risultato che si impegna personale sanitario in questo momento preziosissimo”.

Impegnando meno personale nel tracciamento, spiega Fedriga, “libereremmo delle risorse sanitarie notevoli” utilizzando “queste persone per la medicina sul territorio o negli ospedali”.

Infine “si conteggia solo chi entra perché è davvero ricoverato per il covid e non chiunque si riveli contagiato”.

Il Report dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica indica che continua il trend positivo delle somministrazioni, che è risultato sopra la soglia delle 500mila dosi giornaliere, con punte oltre le 700mila somministrazioni. In Italia, il 77,1% della popolazione con più di 12 anni ha completato il ciclo vaccinale (2 dosi); la Regione caratterizzata dalla copertura più alta è la Toscana, con l’80,7%, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano ha la percentuale più bassa, con il 70,1%.