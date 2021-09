Covid. Von der Leyen: Ue leader mondiale nelle vaccinazioni. Oltre il 79% della nostra popolazione vaccinata

- Advertisement -

AgenPress – “Siamo leader nel mondo sui vaccini. Oltre il 79% della nostra popolazione è vaccinata. Siamo stati gli unici ad aver diviso oltre la metà dei nostri vaccini col resto del mondo, con oltre 700 milioni”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell’Unione.

“Le differenze tra i tassi di vaccinazione nella nostra Unione sono preoccupanti. Quindi dobbiamo mantenere lo slancio. E l’Europa è pronta. Disponiamo di 1,8 miliardi di dosi supplementari. Un quantitativo sufficiente per noi e per i nostri vicini per quando saranno necessari i richiami. Cerchiamo di fare il possibile per garantire che la pandemia non si trasformi in una pandemia dei non vaccinati”, ha aggiunto von der Leyen.

“Proporremo di dichiarare il 2022 l’anno europeo dei giovani, celebreremo un anno dedicato ai giovani che hanno tanto dato agli altri”.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato il programma Alma “per permettere ai giovani che non lavorano e non fanno formazione di poter avere esperienza lavorativa in un altro Stato membro”. Una specie di Erasmus per chi non studia.