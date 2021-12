Covid. Von der Leyen, vaccinato il 70% degli adulti nell’Ue. “Invito tutti coloro che possono a vaccinarsi”

- Advertisement -

AgenPress – “La vaccinazione del 70% degli adulti nell’Unione europea completata già in agosto è un grande risultato”. È la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a dare la notizia, confermando un obiettivo che l’Ue si era data fin dai mesi scorsi. In totale, oltre 256 milioni di adulti nei 27 Paesi aderenti hanno ricevuto un ciclo completo di vaccino.

“La strategia dell’Unione di procedere insieme sta dando i suoi frutti e pone l’Europa all’avanguardia nella lotta globale contro la Covid-19”. La pandemia, precisa Von der Leyen, “tuttavia non è finita. Occorre fare di più. Invito tutti coloro che possono a vaccinarsi. E dobbiamo aiutare anche il resto del mondo a vaccinarsi. L’Europa continuerà a sostenere i propri partner in questo sforzo, in particolare i Paesi a basso e medio reddito”.

