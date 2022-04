Cremlino, sale il malcontento contro Putin per i costi della guerra in Ucraina

- Advertisement -

AgenPress – Nelle settimane successive all’inizio dell’invasione, la cerchia di consiglieri e contatti di Putin si è ulteriormente ristretta rispetto al gruppo ristretto di intransigenti che aveva consultato regolarmente in precedenza, secondo due persone. La decisione di invadere è stata presa da Putin e solo da una manciata di falchi tra cui il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il capo di stato maggiore generale Valery Gerasimov e Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo.

Quasi otto settimane l’invasione, con le perdite militari in aumento e la Russia che si trova ad affrontare un isolamento internazionale senza precedenti, un piccolo ma crescente numero di alti funzionari del Cremlino sta mettendo in dubbio la sua decisione di entrare in guerra.

I ranghi dei critici all’apice del potere rimangono limitati, distribuiti tra incarichi di alto livello nel governo e negli affari statali. Credono che l’invasione sia stata un errore catastrofico che riporterà indietro il Paese di anni, secondo dieci persone con conoscenza diretta della situazione. Tutti hanno parlato in condizione di anonimato, troppo timorosi di ritorsioni per commentare pubblicamente.

Finora, queste persone non vedono alcuna possibilità che il presidente russo cambi rotta e nessuna prospettiva di sfidarlo a casa. Sempre più dipendente da una cerchia ristretta di consiglieri intransigenti, Putin ha respinto i tentativi di altri funzionari di avvertirlo del costo economico e politico paralizzante, hanno detto.

Alcuni hanno affermato di condividere sempre più il timore espresso dai funzionari dell’intelligence statunitense che Putin possa ricorrere a un uso limitato delle armi nucleari se di fronte al fallimento di una campagna che considera la sua missione storica.

Sempre più importanti addetti ai lavori sono giunti a credere che l’impegno di Putin a continuare l’invasione condannerà la Russia ad anni di isolamento e di accresciute tensioni che lasceranno la sua economia paralizzata, la sua sicurezza compromessa e la sua influenza globale sventrata. Alcuni magnati del mondo degli affari hanno rilasciato dichiarazioni velate mettendo in dubbio la strategia del Cremlino, ma molti potenti attori sono troppo timorosi della crescente repressione del dissenso per esprimere le loro preoccupazioni in pubblico.

Gli scettici sono rimasti sorpresi dalla velocità e dall’ampiezza della risposta degli Stati Uniti e dei loro alleati, con le sanzioni che hanno congelato metà dei 640 miliardi di dollari di riserve della banca centrale e le società estere che hanno abbandonato decenni di investimenti per chiudere le operazioni quasi da un giorno all’altro, così come il costante l’espansione del supporto militare a Kiev che sta aiutando le sue forze a smussare l’avanzata russa.

Alti funzionari hanno cercato di spiegare al presidente che l’impatto economico delle sanzioni sarà devastante, cancellando i due decenni di crescita e standard di vita più elevati che Putin aveva garantito durante il suo governo, secondo le persone che hanno familiarità con la situazione.

Putin ha respinto gli avvertimenti, dicendo che mentre la Russia avrebbe pagato un costo enorme, l’Occidente non gli aveva lasciato altra alternativa che fare la guerra, ha detto la gente. Pubblicamente, Putin afferma che il “Blitzkrieg economico” è fallito e l’economia si adatterà.

Il presidente rimane fiducioso che il pubblico sia dietro di lui, con i russi pronti a sopportare anni di sacrifici per la sua visione di grandezza nazionale, hanno detto. Con l’aiuto di severi controlli sui capitali, il rublo ha recuperato la maggior parte delle perdite iniziali e, sebbene l’inflazione sia aumentata, le perturbazioni economiche rimangono finora relativamente limitate .

Putin è determinato a portare avanti la lotta, anche se il Cremlino ha dovuto ridurre le sue ambizioni da una rapida e ampia conquista di gran parte del paese a un’estenuante battaglia per la regione del Donbas a est. Secondo questo punto di vista, accontentarsi di meno lascerebbe la Russia irrimediabilmente vulnerabile e debole di fronte alla minaccia vista dagli Stati Uniti e dai suoi alleati.