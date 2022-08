Crisi energetica. Conte a Letta: “Se tu avessi sostenuto le nostre proposte ora avremmo soluzioni per imprese e famiglie”

- Advertisement -

Se avessi sostenuto quelle nostre proposte ora avremmo soluzioni per imprese e famiglie: nel Conte II con un Pd più attento a questi temi lo abbiamo fatto.

AgenPress . Enrico rispondo alla tua domanda: mentre noi incalzavamo Draghi proponendo soluzioni straordinarie e tempestive contro il caro-bollette e gli stipendi troppo bassi, forse tu eri distratto tra furia bellicista per il conflitto in Ucraina, armi e inceneritori da piazzare nei decreti.

Il Movimento da subito ha chiesto a Draghi risposte adeguate alla gravità dell’emergenza economica, e proprio il fatto che queste non siano arrivate ci ha reso impossibile rimanere corresponsabili di un’azione di governo in pieno stallo.

Comunque veniamo al sodo, leggi un pò: cosa prevede l’agenda Draghi per una crisi così grave? Non mi dire altri 6 euro al mese per i lavoratori.