Crisi, Fiammetta Modena: “Pensare all’ Italia di domani, stop a divisioni. Bene appello Berlusconi”

AgenPress. “Bisogna mettere da parte i temi divisivi per aiutare il paese a superare la drammatica crisi nella quale si trova”.

Lo scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera inviata all’assemblea nazionale di Noi con l’Italia. Come sempre il Presidente Berlusconi centra i punti fondamentali della azione di Governo e del bene comune.

Così come, prima di tutti, invocò un Esecutivo del Paese per battere pandemia e crisi economica, oggi ricorda a tutti noi che non è il momento di cercare a tutti i costi lo scontro, le bandiere e ciò che divide i partiti di maggioranza. Per questi confronti ci sarà tempo e saranno al tempo debito. Oggi è il momento di trovare soluzioni, sostenere la ripresa economica e mettere in campo le riforme necessarie”.

Lo dichiara, in una nota, a senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena.