Crolla la formazione rocciosa delle Galapagos Darwin’s Arch

AgenPress – Una delle formazioni rocciose più famose delle Isole Galapagos è crollata in mare. La cima dell’Arco di Darwin, situata nella parte settentrionale dell’arcipelago, è caduta come “conseguenza dell’erosione naturale”, secondo il Ministero dell’Ambiente per l’Ecuador.

Le immagini della struttura, che ora si compone di soli due pilastri, sono state pubblicate lunedì sugli account dei social media del ministero insieme a un comunicato che conferma la notizia.