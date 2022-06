Crosetto. “Fratelli d’Italia deve farsi carico di guidare il centrodestra. Alle politiche lo vedo sopra il 25%”

- Advertisement -

AgenPress – “Fratelli d’Italia deve farsi carico di guidare il centrodestra. È da 5 anni che Giorgia Meloni dice di volere l’alleanza del centrodestra, perché ritiene sia l’unica strada praticabile. E ha un vantaggio: lei non ha mai tradito”.

Lo spiega Guido Crosetto, ex deputato e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, commentando l’esito delle amministrative in un’intervista al Messaggero. Alle prossime elezioni politiche FdI lo vedo “sopra al 25%. Ma il risultato sarà buono se tutto il centrodestra avrà la maggioranza”, prosegue Crosetto che poi parlando dell’alleanza di centrodestra spiega come “non ci si può autolimitare all’interno di una coalizione. L’esempio è dato dal centrosinistra, che aggrega FI, Lega e M5S e va a governare”.

- Advertisement -

“Ci vuole un po’ più di cinismo: auspico la nascita di un terzo polo di centro, con cui il centrodestra possa dialogare. Il modello è Genova”.

E sulle ultime elezioni comunali “penso che i voti siano arrivati da un’area di centrodestra. Ma non solo, anche dagli ex Cinquestelle, le persone deluse dal M5S. Al Nord credo che gli elettori del Carroccio non siano andati a votare. Ho colto una certa freddezza nell’elettorato della Lega in queste elezioni. E quindi i loro voti sono come congelati, credo siano in attesa di capire dove vuole andare il loro partito. Più facile, dunque, che i voti a FdI siano arrivati più da FI”.