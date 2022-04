Crosetto: “Giorgia Meloni può guidare il centrodestra”

- Advertisement -

AgenPress. “Da quel giorno che la presi in braccio cosa è cambiato? Oggi Giorgia Meloni è molto più pesante… Non certo fisicamente ma politicamente e culturalmente. In dieci anni è diventata il maggiore leader politico del Paese…” – dichiara Guido Crosetto – ex parlamentare di Forza Italia, già sottosegretario alla Difesa del governo Berlusconi poi cofondatore di Fdi.

Giorgia Meloni è cresciuta e con lei Fratelli d’Italia, fino al ‘sorpasso’ della Lega, raggiungendo cifra doppia nei sondaggi e con la piena legittimazione ad aspirare alla premiership, secondo le regole interne del centrodestra.

C’è chi vede Meloni alla guida di una nuova Pdl come proposto oggi dall’ex Dc Gianfranco Rotondi. ”Come al solito i democristiani sono più intelligenti e vedono più lungo degli altri” – afferma Guido Crosetto -.

”Rotondi – continua- ha capito che il leader che può guidare al meglio il centrodestra in questo momento è Giorgia Meloni, perché ha fatto un percorso politico, che parte dalla gavetta, che l’ha portata della destra alla guida dei Conservatori europei. E adesso, con questa Conferenza programmatica di Milano, Giorgia vuol provare a parlare a tutta quella parte del Paese, che non è di sinistra e che vuole tagliare le catene che legano il Paese al declino costante”.