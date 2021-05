Cts: cerimonie solo con green pass

Unione Naz. Consumatori: quindi se sposi non vaccinati non banchettano?

AgenPress. Il documento delle linee guida delle Regioni rivisto dal Comitato tecnico scientifico, in merito allo svolgimento dei banchetti nell’ambito delle cerimonie, come matrimoni, consente la partecipazione solo a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti per il green certificate.

“Ci piacerebbe sapere se almeno per gli sposi è prevista un’eccezione, altrimenti questa regola di fatto vieta allo sposo e alla sposa, non vaccinati magari perché troppo giovani per poterlo essere, di poter partecipare al loro stesso banchetto del matrimonio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Siamo favorevoli a facilitare gli accessi a certi servizi e la circolazione delle persone con l’esibizione del green pass, ma, oltre al fatto che, come ribadito dal Garante della Privacy, servirebbe un’idonea legge nazionale e non basta certo un decreto legge come quello del 18 maggio, per definizione provvisorio, oltre al fatto che va rispettato il diritto alla privacy dei cittadini, il punto è che non è possibile arrivare a vietare ai non vaccinati la mobilità e l’accesso a servizi fondamentali, anche perchè lo Stato non è stato ancora in grado di vaccinare tutti quelli che lo desiderano, a cominciare dai più giovani, guarda caso quelli che di solito si sposano” conclude Dona.