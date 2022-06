Curcio (Protezione Civile): “Stato d’emergenza a causa della siccità si farà quando avremo le idee chiare”

- Advertisement -

AgenPress. Lo stato d’ emergenza a causa della siccità “è un atto del Governo e si farà quando avremo le idee chiare sulle misure” da adottare. Lo ha precisato il Capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando con i media locali a margine di un incontro alla sede dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale (Ogs) di Trieste.

“Stiamo lavorando con le Regioni e le amministrazioni centrali – ha aggiunto Curcio – per definire i requisiti per un’eventuale stato di emergenza. Ma il tema non e’ la sua attivazione” ma “le misure che si possono prendere in queste situazioni. Si sta lavorando sull’analisi delle puntuali risposte eventualmente da dare e su qualcosa di piu’ strutturale, che va al di la’ del sistema di protezione civile”.

Per Curcio importante è non focalizzare l’attenzione sui tempi per lo stato di emergenza che è un atto burocratico: “Qua – ha precisato – il problema sono le misure”. Parlando poi di razionamento dell’acqua, Curcio ha precisato che in alcuni bacini, “l’acqua non è garantita tutto il giorno e già si sta facendo un po’ di razionamento, non è una novita’. Sono settimane che in qualche caso qualche acquedotto non è in grado di fornire acqua con continuità”. In generale il tema del razionamento, secondo Curcio, “è un tema da affrontare bacino per bacino” sulla base “della situazione reale sul territorio”.