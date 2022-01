Da oggi arriva in Italia la prima pillola anti-Covid

AgenPress. Da oggi arriva in Italia la terapia orale contro il Covid-19. L’Agenzia Italiana del Farmaco rende noto che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ha autorizzato due antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati.

La pillola anti-Covid, tengono a precisare gli esperti, non sostituisce il vaccino, ma è semplicemente una possibile arma in più. Anche perché, viene spiegato, l’efficacia del molnupiravir è bassa. Si aggira intorno al 30% secondo gli studi fatti.

Inoltre, come tutti i medicinali, scompare dall’organismo nel giro di un paio di giorni. Il vaccino, invece, “istruisce” il nostro sistema immunitario per combattere il virus per diversi mesi. Senza contare che la terapia dovrebbe cominciare entro cinque giorni dall’insorgere dei sintomi, sempre che ci siano o che non vengano sottovalutati dal paziente o confusi con malanni di stagione.

La durata del trattamento, che consiste nell’assunzione di 4 compresse (da 200 mg) 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione AIFA relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace dal 30 dicembre. Il molnupiravir sarà distribuito da parte della Struttura Commissariale alle Regioni dal 4 gennaio e per la sua prescrizione è previsto l’utilizzo di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell’Agenzia.