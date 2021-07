Da questo lunedì 19 luglio in Gran Bretagna stop a tutte le restrizioni

Per il Freedom Day, il “giorno della libertà”, come è stato ribattezzato in Inghilterra, si stanno organizzando feste e party. Dopo 17 mesi riaprono anche le discoteche, i locali notturni più colpiti dalla pandemia. Allo scoccare della mezzanotte a Londra migliaia di persone sono pronte a scatenarsi in pista. Come prima del Covid.