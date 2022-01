Dal 1° febbraio obbligo vaccinale in Austria

AgenPress. Dal 1° febbraio in Austria decorrerà l’obbligo del vaccino anti-Covid -19 per gli adulti. L’approvazione del parlamento austriaco è stata votata a larga maggioranza: 137voti favorevoli contro 33 contrari.

L’Austria diventa così il primo Paese europeo a rendere il vaccino obbligatorio per gli over 18. Saranno emesse multe fino a 3.600 euro per gli inadempienti.

Saranno esentate, dall’obbligo vaccinale, le donne incinte, le persone malate con patologie che sconsigliano il vaccino e quanti hanno contratto l’infezione da Covid negli ultimi sei mesi.