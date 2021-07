Dal 26 aprile sarà ancora vietato il caffè al banco. La rabbia dei baristi

- Advertisement -

AgenPress -Da lunedì 26 aprile, giorno delle prime riaperture, sarà ancora vietato prendere il caffè al banco. Il divieto è ribadito nella circolare del Viminale che dispone l’attività di ristorazione solo all’aperto.

“Decreto riaperture? Un nome fuorviante, visto che il provvedimento, per i bar, si traduce in realtà in un inasprimento delle restrizioni Di fatto da lunedì, per le imprese senza posti all’esterno sarà di nuovo zona arancione anche in zona gialla, visto che si impone il divieto di consumo all’interno dei locali, nemmeno in piedi al banco, fino a giugno”, ha commentato il presidente Fiepet Confesercenti, Giancarlo Banchieri.

“Nei bar della capitale non sarà possibile prendere un caffè né un aperitivo al bancone. Si tratta di un giallo mascherato da arancione. Una norma quindi che penalizza tutti i locali, anche in termini economici, con perdite per il mese di maggio pari a 150 milioni di euro”, ha detto a sua volta il presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, Claudio Pica, che in una nota, dopo la lettura della circolare del ministero dell’Interno, dove si conferma che il consumo al banco nei locali è vietato, commenta amaramente il dato e le sue conseguenze. Come Fiepet-Confesercenti “lanciamo una proposta: agli esercenti non venga applicato il pagamento del servizio al tavolo come segno di protesta civile nei confronti di una norma che ci penalizza”.