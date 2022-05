Dal blog di Luca Faccio. Disabilità, nuovo appello a Papa Francesco

- Advertisement -

AgenPress – Papa Francesco è giunto in aula Paolo VI all’Assemblea plenaria dell’Unione internazionale delle superiore generali, l’organizzazione che unisce suore provenienti da tutto il mondo usando una carrozzina manuale spinta dal suo maggiordomo per un problema al ginocchio destro che lo affligge da tempo.

Apprendere la notizia e vedere qualche foto mi è dispiaciuto molto per la sua salute e ho pensato subito anche lui ora dovrà scontrarsi con il problema delle barriere architettoniche come faccio io, visto che per spostarmi uso la carrozzina elettrica a causa della Tetraparesi Spastica.

L’11 settembre del 2013 scrissi una lettera a Papa Francesco chiedendogli cortesemente di aiutarmi a parlare di disabilità e questo tema l’ha trattato più volte con sensibilità e serietà.

Chiedo nuovamente a Bergoglio di trattare il tema della disabilità focalizzandosi particolarmente sull’aspetto della mobilita visto che per un breve periodo dovrà spostarsi usando la sedia a rotelle si accorgerà delle molteplici difficoltà quotidiane che si incontrano per muoversi.

Come blogger da 17 anni dialogo con le istituzioni cercando di affermare l’importanza del dialogo e di ascoltare la voce del Popolo per risolvere i problemi reali del Paese e non la sete di Potere di chi governa.

Le istituzioni generalmente si ricordano della disabilità solo il 3 dicembre, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, tanti paroloni, bei discorsi ma poi le strade sono piene di buche, i negozi sono inaccessibili, i bagni pubblici sono un disastro, mancano gli insegnanti di sostegno e manca l’assistenza domiciliare per i disabili.

Dobbiamo continuare a insistere perché chi governa e i potenti della terra sono sordi verso i problemi reali dei vari Popoli e del mondo.

Le auguro di rimettersi presto e per quanto è possibile non si demoralizzi troppo per come va il mondo.

Un abbraccio sincero,

Luca Faccio