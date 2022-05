Dal blog di Luca Faccio. Parte una nuova iniziativa “RACCONTAMI IL TUO EVENTO”

- Advertisement -

AgenPress – Oggi lancio una nuova iniziativa “RACCONTAMI IL TUO EVENTO” che vorrei diventasse uno spazio per raccontare tutte le criticità, ma anche gli aspetti positivi che le persone con disabilità incontrano quando assistono a eventi aperti al pubblico come concerti, spettacoli teatrali e altro, sia sul momento che in fase di organizzazione/prenotazione.

Questa iniziativa vuole sensibilizzare chi organizza aventi a porre sempre maggior attenzione verso chi necessità di maggior riguardo.

Potete inviarmi le vostre storie corredate di foto se le avete scrivendo a [email protected] , le storie saranno pubblicate sul mio blog anche in forma anonima se lo desiderate.

Luca Faccio