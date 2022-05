Dalla Siberia all’Estremo Oriente. Deportati in 66 campi 808 mila ucraini, 153mila bambini

- Advertisement -

AgenPress – Ci sono almeno 66 campi con ucraini espulsi con la forza in Russia . Molti di loro si trovano a migliaia di chilometri dalle loro case negli angoli più remoti del paese, tra cui la Siberia, il Caucaso, il Circolo Polare Artico e l’Estremo Oriente.

Lo afferma l’indagine della pubblicazione britannica Inews.

Come hanno scoperto i giornalisti, ci sono 6.250 persone in 38 di questi campi e più di un terzo di loro sono progettati per i residenti di Mariupol. In media, 162 persone vivono in ciascuno dei campi.

Un’analisi di Inews mostra che la Russia potrebbe aver bisogno di almeno 6.000 campi per ospitare l’intero numero di persone che avrebbero attraversato il confine. Secondo i media di occupazione, 808.000 ucraini, inclusi 153.000 bambini, sono stati deportati illegalmente in Russia.

Mentre i media russi affermano di aver “scelto” la vita in Estremo Oriente, coloro che vogliono uscirne devono affrontare un compito praticamente impossibile. Sono letteralmente in un campo di concentramento: senza cose, telefoni, soldi e documenti.

“La nostra gente è stata portata dalla calda regione dell’Azov a 9,6 mila chilometri di distanza nel mondo, dove il mese più caldo è agosto con una temperatura di +21. Perché?”

Il commissario per i diritti umani di Verkhovna Rada Lyudmila Denisova ha invitato i cittadini ucraini che si trovano attualmente in Russia e non sanno come raggiungere l’Ucraina o i paesi europei per utilizzare il checkpoint oltre il confine russo fino alla città di Narva.