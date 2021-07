Ddl Zan. Bonetti (Iv), il Pd negando ogni dialogo porterà al fallimento della legge

- Advertisement -

Agenpress – “il Pd sta facendo una battaglia di posizionamento che se non viene superata porterà al fallimento della legge, continuando a negare ogni forma di dialogo. La nostra posizione è sempre stata chiara, abbiamo avvertito da sempre che i nostri voti non sarebbero mancati ma che non ci sarebbero stati voti sufficienti per approvare una legge. Italia viva già il 19 maggio con il capogruppo Faraone aveva chiesto un tavolo per trovare convergenze, non si è voluto procedere”.

Così Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità, in un’intervista a La Stampa parlando del ddl Zan.

“I quattro emendamenti presentati dal gruppo di Italia Viva-Psi e dalle Autonomie sono volti a chiarire meglio l’obiettivo della legge e togliere dal testo gli elementi sui quali c’è stato dibattito molto ampio in Parlamento e fuori. Un dibattito che ha reso il testo così come è senza numeri per essere approvato al Senato. Italia viva vuole che il Paese si doti una legge contro l’omotransfobia. Il nostro obiettivo è approvare la legge ma non si può prescindere dalla realtà dei numeri”.