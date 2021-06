Ddl Zan. Fedriga, va rifatto, non da correggere. Salvini, riflettere su riflessione Vaticano

- Advertisement -

AgenPress – Il ddl Zan non è da correggere, “va rifatto. La cosa che mi infastidisce è che chi dice che c’è una criticità nel testo venga venduto da parte di uno squadrismo, soprattutto sui social, come colui che è contro chi ha orientamenti sessuali diversi dal proprio, non è così. E’ un argomento estremamente delicato: noi dobbiamo assolutamente difendere il diritto di ognuno di avere l’orientamento sessuale che crede” e dall’altro lato “non bisogna degenerare nel rischiare di andare a intaccare diritti costituzionali che sono quelli della libertà di pensiero e parola”. Lo ha detto il presidente Fvg e della Conferenza Regioni, Fedriga.

“C’è la libertà di espressione, tutti possono parlare e il Vaticano e il Santo Padre in primis, poi il Parlamento è sovrano. Se arriva una riflessione dal Vaticano non è un ordine ma qualcosa su cui riflettere”, dice Matteo Salvini, parlando della posizione del Vaticano. ” Io ascolto con interesse da parlamentare e cattolico le prese di posizione del Vaticano, che posso non condividere ma mai mi permetterei di imbavagliare qualcuno”.