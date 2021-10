DDl Zan. Italia viva flirta con il centro destra. Legge stritolata da logiche politicistiche

- Advertisement -

AgenPress – Per Alessandro Zan quel che è successo a Palazzo Madama rende “evidente il quadro politico”, con “Italia viva” che “si è messa flirtare con il centro destra, con la Lega. Dopo che c’è stato il cambio ed è arrivato il governo di Draghi il partito di Renzi si è messo in testa di voler essere l’ago della bilancia del Senato. Ma forse non si sono resi conto di cosa stavano facendo”.

Lo dice in una intervista dal Corriere della Sera. “Basta sentire le dichiarazioni di Davide Faraone, il presidente di Italia viva al Senato. Parla e sembra che a parlare sia Salvini”.

- Advertisement -

“Quando abbiamo votato il ddl Zan, un anno fa, Italia viva ha votato compatta con noi e da Forza Italia anno lasciato libertà di coscienza. Invece qui al Senato la legge è stata stritolata da logiche politicistiche e tattiche parlamentari funzionali ad altre partite. Prima di tutte quella del Quirinale. Forza Italia con questo voto ha fatto le prove tecniche per le elezioni del Quirinale”.