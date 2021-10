Ddl Zan. Italia Viva: via identità di genere dal testo. Salvini, notizia positiva

- Advertisement -

AgenPress – Italia Viva ha proposto di rimuovere dal testo del Ddl Zan il riferimento all’identità di genere, contenuta nell’articolo 1 della legge, tornando alla formulazione inizialmente promossa dal sottosegretario agli Interni Ivan Scalfarotto, in cui ci si riferiva all’omofobia e alla transfobia ma non, appunto, all’identità di genere.

Contestati gli articoli 4 e 7 del Ddl, rispettivamente sulla libertà di opinione e sul rispetto dell’autonomia scolastica. Si tratta in sostanza degli stessi tre articoli (1, 4 e 7) su cui chiedono modifiche sostanziali anche Lega e Fratelli d’Italia. IV ha già presentato in commissione Giustizia al Senato gli emendamenti alla legge, a firma Davide Faraone e Giuseppe Cucca.

Soddisfatto Matteo Salvini, “la notizia positiva è che Italia Viva ha invece avanzato delle proposte interessanti per cambiare la legge. Noi tutti vogliamo punire i delinquenti che odiano e aggrediscono due ragazzi o due ragazze che si baciano o si amano, ma lasciamo fuori dalla contesa i bambini sui banchi di scuola, ed evitiamo censure e bavagli”.

Il leader della Lega poi si mostra scettico sulla possibilità che il Pd sia disposto a modificare il testo: “Lo spero ma non mi pare. Ho pubblicamente invitato Letta al dialogo – anche per accogliere le riflessioni fatte pure dalla Santa Sede – ma il Pd non ha neanche risposto”.