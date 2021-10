Ddl Zan. Letta, “affossare” il provvedimento sarebbe uno schiaffo alla maggioranza della società italiana

- Advertisement -

AgenPress – “L’impegno che il Ddl Zan diventi legge qua lo prendo e lo confermo. Domani c’è un voto tagliola in Senato, chiesto da Lega e Fdi, nelle loro intenzioni vuole affossare il provvedimento. L’appello che faccio è di evitare questo, che sarebbe uno schiaffo alla maggioranza della società italiana, che vuole una risposta sui temi cui il ddl Zan risponde. Questa risposta la vogliono tutti i giovani”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla direzione nazionale del partito. Alessandro Zan sta portando avanti un dialogo per vedere se “se ci sono possibilità di intesa su alcune parti per arrivare a una approvazione rapida. Per noi è fondamentale questo tipo di passaggio, lo gestiamo con grande responsabilità per arrivare al risultato. E’ un gesto di responsabilità per arrivare al risultato finale, noi potremmo anche prendere la bandiera e andare in fondo, ma la bandiera rimarrebbe tale, noi avremmo una purezza di testimonianza”, ma non ci sarebbe la legge.