Ddl Zan. Nobili (Iv), disastro combinato dal Pd in Senato che lo ha affossato

AgenPress – “Il nervosismo di Simona Malpezzi va compreso, dopo il disastro combinato dal Pd in Senato che ha affossato il ddl Zan e dopo che, a causa di questo fallimento Valeria Fedeli ha chiesto le sue dimissioni. Prendersela con gli altri per i propri errori è da irresponsabili, se poi si tira in ballo chi sui diritti civili ha dimostrato di avere sempre e solo coraggio come Italia Viva e in particolare Matteo Renzi e Maria Elena Boschi”.

Così in una nota il deputato di IV Luciano Nobili. “Bisognerebbe solo scusarsi per gli insulti e magari chiedere qualche ‘ripetizione’ politica” per non “fallire platealmente anche la prossima volta”.

Per Nobili Renzi, Boschi e Iv “sfidando una sinistra capace solo di fare chiacchiere sui diritti e una destra che portava in piazza migliaia di persone, hanno consegnato al nostro Paese il grandissimo risultato dell’approvazione delle unioni civili”. Dunque, aggiunge, “con chi ha avuto questa capacità politica, ha sostenuto con lealtà il percorso del Ddl Zan alla Camera come al Senato e ha messo in guardia da mesi su come si andava a sbattere scegliendo la strada miope dello scontro muro contro muro e della propaganda bisognerebbe solo scusarsi”.