Ddl Zan. Riprende in Aula Senato l’esame. Renzi, “se si va allo scontro, avrete distrutto la vita di quei ragazzi”

AgenPress – L’Aula del Senato ha ripreso l’esame del Ddl Zan sul contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere e disabilità. Il senatore di Forza Italia, Giacomo Caliendo, sta illustrando la questione sospensiva sull’esame del provvedimento che sarà poi messa ai voti. Ieri l’Assemblea ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fdi e Lega è stata bocciata dall’Aula con 124 sì, 136 no e quattro astenuti.

“Italia viva voterà contro la questione pregiudiziale (per bloccare il disegno di legge Zan) ma ci sono momenti nella vita delle istituzioni democratiche in cui dobbiamo ricordarci chi siamo: non siamo influencer che mettono dei like o che pensano che la politica fa schifo e nemmeno siamo quelli che pensano che in Italia si debba superare il bicameralismo”.

L’ha detto ieri in Aula il senatore e fondatore di Italia viva, Matteo Renzi. “Finché ci sono due Camere qui dentro si discute, altrimenti si sta dando ragione all’antipolitica”. “Il mio appello è molto semplice , si faccia un accordo sui punti legati all’articolo 1, 4 e 7 e, fatto questo, si chieda a tutte le forze politiche di portare la discussione alla Camera entro 15 giorni”. “Se invece si va allo scontro, avrete distrutto la vita di quei ragazzi”, ha aggiunto riferendosi alle vittime di violenze di omofobia.