Ddl Zan. Tajani (FI), Letta aveva capito che anche una parte del Pd non condivideva le sue posizioni

- Advertisement -

AgenPress – “Il Pd all’ultimo minuto ha balbettato una proposta di dialogo, ha perso, ma un conto sono le vittorie politiche un conto è essere contro le persone omosessuali. Nessuno di noi lo è, vogliamo tutti la loro tutela e non vogliamo mai più vedere aggressioni, al centro della nostra battaglia politica c’è semmai l’inasprimento delle pene, come è chiaro dalla proposta Ronzulli. Ma la sinistra ha cercato di strumentalizzare questa vicenda e ha perso questa battaglia”.

Lo ha detto Antonjo Tajani a Radio News 24. “Quella del Ddl Zan è una questione che riguarda la libertà d’opinione ed è una sciocchezze siderale quella della sinistra che dice che noi abbiamo posizioni come quelle dell’Ungheria. La sinistra aveva aperto in modo strumentale, perché Letta aveva capito alla fine che anche una parte del Pd non condivideva le sue posizioni”.

- Advertisement -