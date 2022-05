Deborah Bergamini: “attacchi no vax su mie pagine social”

- Advertisement -

AgenPress. “In queste ore, dopo aver espresso la mia totale solidarietà e vicinanza alla collega Caterina Bini, vittima sui social di numerosi attacchi no vax, e a TvL, l’emittente pistoiese vandalizzata con scritte no vax ed anti governative, anche la mia pagina Facebook è stata presa di mira dagli stessi commentatori che si firmano “V_V”.

Numerose allusioni naziste, svastiche e commenti contro la gestione della pandemia hanno inondato il mio post di solidarietà espressa a TvL.

Ho segnalato alle autorità preposte quanto sta accadendo e a questi “signori invisibili” vorrei ribadire che abbiamo fatto tutto il possibile per portare il Paese fuori da una delle più gravi crisi sanitarie del secolo.

Continueremo ad intraprendere ogni misura necessaria per mettere in sicurezza i cittadini italiani e, non saranno certo dei biechi attacchi ad intimorirci”.

Lo rende noto attraverso la sua pagina Facebook la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.