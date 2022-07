Delmastro (FDI), “Francesca Pascale lascia l’Italia se vincono i sovranisti? Non è un cervello in fuga”

- Advertisement -

Berlusconi è stato troppo generoso con lei

AgenPress. «Il giorno dopo le elezioni, qualora dovessimo vincere, mi presenterò a casa della Pascale. E voglio vedere se veramente lascerà il Paese, non è che poi cambia idea?

Dignità è serietà, cioè prendere a andare, non sarà certo un cervello in fuga… Berlusconi è stato fin troppo generoso con lei. Nessuna buona azione rimarrà impunita quando ci sono le Pascale in giro…».

Lo ha dichiarato l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio.