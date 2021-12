Desmond Tutu. Il cordoglio del Dalai Lama: “abbiamo perso un grande uomo, devoto al servizio degli altri”

- Advertisement -

AgenPress – Subito dopo essere stato informato che il suo “rispettato fratello spirituale maggiore e buon amico” l’arcivescovo Desmond Tutu era deceduto, il Dalai Lama ha inviato una lettera alla figlia del vescovo, reverenda Mpho Tutu-van Furth.

“Ti prego di accettare le mie più sentite condoglianze”, ha scritto, “e di trasmettere lo stesso a tua madre e agli altri membri della tua famiglia. Prego per lui.

“Come sai, nel corso degli anni, io e tuo padre abbiamo goduto di un’amicizia duratura. Ricordo le tante occasioni in cui abbiamo trascorso del tempo insieme, compresa la settimana qui a Dharamsala nel 2015 in cui abbiamo potuto condividere i nostri pensieri su come aumentare la pace e la gioia nel mondo. L’amicizia e il legame spirituale tra di noi era qualcosa che amavamo.

“L’arcivescovo Desmond Tutu era interamente dedito a servire i suoi fratelli e sorelle per il bene comune superiore. Era un vero umanitario e un impegnato sostenitore dei diritti umani. Il suo lavoro per la Commissione Verità e Riconciliazione è stato fonte di ispirazione per altri in tutto il mondo.

“Con la sua dipartita, abbiamo perso un grande uomo, che ha vissuto una vita veramente significativa. Era devoto al servizio degli altri, specialmente dei meno fortunati. Sono convinto che il miglior tributo che possiamo rendergli e mantenere vivo il suo spirito sia fare come ha fatto lui e guardare costantemente per vedere come anche noi possiamo essere di aiuto per gli altri. »