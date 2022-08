Di Battista: “Draghi e tutti i suoi ipocriti tirapiedi hanno fallito su tutta la linea”

- Advertisement -

AgenPress. L’Italia sta entrando in uno dei momenti più drammatici della sua storia. Draghi e tutti i suoi ipocriti tirapiedi hanno fallito su tutta la linea. L’invio di armi ha allontanato i negoziati, le sanzioni hanno colpito chi le ha avanzate infinitamente di più di chi le ha subite e nessuno (a parte il Papa) sta cercando davvero una soluzione diplomatica per quel che concerne la guerra in Ucraina.