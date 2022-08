Di Battista: “E’ indecente che fior di sindacalisti utilizzano il sindacato per lanciare le loro carriere politiche”

- Advertisement -

AgenPress . Ho sempre ritenuto i grandi sindacati italiani responsabili della perdita dei diritti dei lavoratori quanto i partiti politici. Oltretutto è indecente che fior di sindacalisti abbiano utilizzato il sindacato per lanciare le loro carriere politiche. La Camusso è l’ultima arrivata.

Ora capite perché erano così morbidi davanti alle porcate approvate dai partiti? Ad ogni modo io 5 anni fa (ricevendo attacchi per questo) dissi che la Camusso sarebbe finita in Parlamento con il PD. Guardate come è finita…anche questi sono osceni conflitti di interesse.