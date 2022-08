Di Battista: “L’Italia è una Repubblica semilibera fondata sui conflitti di interessi”

Il punto però è che vi sono altri conflitti di interessi potenzialmente pericolosissimi per i diritti e le tasche degli italiani. Per esempio quelli tra politica e finanza e quelli tra sindacati e partiti politici.

Dalle parti del PD nessuno più si sogna di parlare dell’impero mediatico di Berlusconi. Figuriamoci. Quella massa di sepolcri imbiancati dovrebbe prendersela anche con il Gruppo GEDI in mano agli Elkann-Agnelli e nessuno di loro ha il fegato per farlo.

Non sono conflitti di interessi questi? Uomini delle istituzioni e ministri che hanno avuto a che fare con derivati, titoli di Stato, finanza pubblica, banche che finiscono in una merchant bank con stipendi faraonici (sarebbe bello sapere quanto Draghi ha guadagnato in Goldman Sachs tra l’altro).

E non sono in conflitto di interessi quei sindacalisti che dovrebbero tutelare i lavoratori opponendosi alle porcate dei partiti e che poi finiscono nei partiti stessi eletti in Parlamento in collegi blindati? Ricordo che 3 degli ultimi 4 segretari generali della CGIL sono finiti nel PD.

Sergio Cofferati (prima sindaco di Bologna poi europarlamentare PD), Guglielmo Epifani (pace all’anima sua, deputato PD e poi uscito, giustamente dal partito peggiore d’Italia) ed ora Susanna Camusso. Milanese di nascita ma paracadutata da Letta come capolista al Senato in Campania.

Tra l’altro questa di paracadutare gente in collegi diversi dai luoghi di residenza è una prassi, ormai, tipica di tutti i partiti politici. Nessuno più può permettersi di criticare la Boschi paracadutata a Bolzano perché a Laterina non l’avrebbero votata neppure sotto tortura.