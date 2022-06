Di Maio: “ho preso distanze da M5s che si radicalizza sempre di più. Arriveranno altre adesioni”

- Advertisement -

AgenPress – “Ho preso le distanze da un progetto che si sta radicalizzando sempre di più”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine dell’assemblea di Insieme per il futuro, a chi gli chiedeva della scissione dal M5s.

“Insieme per il Futuro non sarà un partito personale ma una forza che avvierà percorsi per ascoltare le esigenze dei territori”, ha aggiunto sicuro che arriveranno altre adesioni.

Di Maio ha annunciato l’avvio di un percorso degli amministratori locali, “i nostri sindaci, persone che risolvono problemi da mattina a sera”. “Ci sono tanti sindaci che ci stanno chiamando. Guardiamo avanti, arriveranno altre persone”. Il ministro ha parlato di un “progetto alternativo per un grande Paese sempre più innovativo e ecologico”.