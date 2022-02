Di Maio: “Lavrov mi ha confermato che c’è la disponibilità russa a trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi a Mosca il collega Lavrov mi ha confermato che c’è la disponibilità russa a trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. Due giorni fa a Kiev il governo ucraino mi aveva confermato che anche da parte loro c’è lo spazio per trovare una soluzione diplomatica. Questa è l’unica via da seguire.

Voglio dirlo ancora una volta, l’Italia sostiene con convinzione l’integrità territoriale e la piena sovranità dell’Ucraina, incluso nelle sue scelte di politica internazionale. Ovviamente il dialogo con la Russia è imprescindibile.

Ora devono prevalere la diplomazia e il buon senso, strada maestra per evitare un conflitto che sarebbe devastante per l’intero Continente. Solo la pace può allontanare ogni dramma e condurci ad una stabilità duratura. Le armi devono lasciare lo spazio alla diplomazia: l’Italia è stata, è e sarà sempre il Paese del dialogo.

E’ quanto dichiara, in una nota, il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio.