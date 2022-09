Di Maio: “Nel primo semestre 2022 le vendite di Made in Italy all’estero sono ancora in aumento”

- Advertisement -

AgenPress. L’export italiano trionfa ancora grazie al Patto per l’Export che abbiamo creato e in cui abbiamo sempre creduto. Le esportazioni di prodotti italiani tengono duro anche davanti a una situazione durissima come quella che stiamo vivendo.

Nel primo semestre 2022 le vendite di Made in Italy all’estero sono ancora in aumento, con una crescita del 22,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando i 306 miliardi di euro.

Sono stato orgoglioso di illustrare questi dati proprio a Napoli, alla presentazione del Rapporto sul Commercio Estero ICE-ISTAT.

Anche in Campania si registra un trend positivo del +26,3% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. C’è ancora molto da fare, ma questi dati rendono l’idea della ricchezza e del potenziale di questa terra.

L’importanza di raggiungere risultati del genere è il motivo che mi ha spinto a volere con tutte le forze il Patto per l’Export e a raggiungere il record assoluto di 516 miliardi di euro lo scorso anno. Parliamo di un traino fondamentale, perché più aumenta l’export, più aumentano i posti di lavoro in Italia.